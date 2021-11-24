Немецкие партии «Союз 90/Зеленые», СДПГ и свободные демократы согласовали коалиционный договор. В нем достаточно много внимания уделяется России, с которой ФРГ намерена строить отношения по принципам Евросоюза.

Информационное агентство «РИА Новости» сообщает, что новое правительство ФРГ намерено отменить визы для некоторых целевых групп россиян. Его интересуют молодые граждане РФ, возраст которых не превышает 25 лет.

Помимо этого, в соглашении говорится о важности сохранения стабильных и крепких отношений с Россией и возвращения к конструктивному диалогу. В то же время правительство намерено и дальше требовать от Москвы восстановления территориальной целостности Украины, заключения с США договора ДСНВ и исполнения Минских соглашений для урегулирования конфликта на Донбассе.