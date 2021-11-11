Ситуация с мигрантами на границе ЕС превратилась для Запада в ловушку, для выхода из которой ему придется обращаться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину, уверен немецкий политолог Александр Рар.

В своем Телеграм-канале он написал, что Евросоюз попался в капкан собственных ценностей. Если он сейчас закроется от Беларуси «железным занавесом» и не впустит тысячи нелегалов, то его репутация пойдет ко дну вместе с идеологией тотальной солидарности. Впустить мигрантов тоже нельзя, так как это будет означать поражение от Минска.

Единственный выход для Европы – это обращение к российскому лидеру. Таким образом ЕС сможет решить сразу две проблемы. Если у Путина не получится справиться с мигрантским кризисом, Запад сделает его крайним. Если же получится, ЕС тоже выиграет, так как избавится от необходимости размещать тысячи беженцев.

Рар отмечает, что Владимир Путин прекрасно понимает, что ситуация неоднозначная и опасная для него. Поэтому он предложил Западу разбираться с Александром Лукашенко, так как Россия не имеет к мигрантам никакого отношения.

По словам политолога, сейчас даже предсказать невозможно, когда мигрантский кризис прекратится. Но уже ясно, что затянется он надолго.