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Александр Рар, эксперт в области политики из ФРГ, считает, что Берлин не закроет «Северный поток – 2» в угоду европейской солидарности, так как ставит свои интересы гораздо выше.

Политолог отметил, что Германия не может не учитывать мнения других членов Евросоюза, однако требования со стороны Польши и Украины не повлияют на сертификацию газопровода, поэтому в итоге она завершится положительным ответом. Соединенные Штаты тоже давят на немцев, однако последним пока удается отстоять интересы своей страны.

По мнению немецкого эксперта, Киеву и Варшаве уже ничего не остается, как смириться с грядущим запуском трубопровода, так как «их поезд уже давно ушел». Однако Рар уверен, что они все равно продолжат давить на Берлин, которому предстоит продемонстрировать солидарность с Европой, но пока неизвестно, какую форму она проявит.

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