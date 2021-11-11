Александр Рар, эксперт в области политики из ФРГ, считает, что Берлин не закроет «Северный поток – 2» в угоду европейской солидарности, так как ставит свои интересы гораздо выше.

Политолог отметил, что Германия не может не учитывать мнения других членов Евросоюза, однако требования со стороны Польши и Украины не повлияют на сертификацию газопровода, поэтому в итоге она завершится положительным ответом. Соединенные Штаты тоже давят на немцев, однако последним пока удается отстоять интересы своей страны.

По мнению немецкого эксперта, Киеву и Варшаве уже ничего не остается, как смириться с грядущим запуском трубопровода, так как «их поезд уже давно ушел». Однако Рар уверен, что они все равно продолжат давить на Берлин, которому предстоит продемонстрировать солидарность с Европой, но пока неизвестно, какую форму она проявит.