читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия должна аннулировать Минские соглашения, которые все равно не соблюдаются Киевом, а также использовать беженцев на белорусско-польской границе для прекращения боевых действий на Донбассе. Столь необычное решение предложил политолог Сергей Михеев.

Он отметил, что РФ должна перестать реагировать на бесконечные обвинения и вопли Соединенных Штатов, так как они все равно продолжат обвинять Москву во всех своих проблемах. После этого нужно найти и уничтожить позиции ВСУ, с которых Киев обстреливает территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

На следующем этапе нужно перенаправить тысячи беженцев с Польши на Украину. На границе этой страны с Беларусью отсутствуют дороги, поэтому мигранты могут обосноваться в лесной зоне, пытаясь прорваться на украинскую территорию. Так у ВСУ появится солидное занятие – бегать за нелегалами по лесам.

Вам может понравиться

Sohu: Реакция Путина на очередные провокации НАТО застала британского генерала врасплох

Реакция президента РФ Владимира Путина на военные маневры американских и натовских кораблей в Черном море разрушила прогнозы британского генерала Ника Картера о возможном начале военного противостояния между НАТО и РФ.

Авторы NetEase восхитились ответом Шойгу на заявления НАТО о “сдерживании России”

Североатлантический альянс надолго запомнит ответ министра обороны РФ Сергея Шойгу на угрозы со стороны Европы. Его слова стали отрезвляющим душем для НАТО, пишет китайское издание NetEase. Авторы публикации напомнили агрессивное

Политолог Шорников оценил исход возможной войны между Молдавией и Приднестровьем

Президент Молдавии Майя Санду неоднократно заявляла, что российские миротворческие силы должны уйти из Приднестровья и освободить военные склады от своего оружия. Однако данная ситуация при определенном раскладе может перерасти в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 ноября – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 16 ноября – переменная облачность, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 ноября – небольшая облачность, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 ноября – облачно с прояснениями, до -0 °C | Королев: погода, 16 ноября – переменная облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 16 ноября – небольшая облачность, до -1 °C | Армавир: погода, 16 ноября – облачно с прояснениями, до 4 °C |