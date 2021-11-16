Россия должна аннулировать Минские соглашения, которые все равно не соблюдаются Киевом, а также использовать беженцев на белорусско-польской границе для прекращения боевых действий на Донбассе. Столь необычное решение предложил политолог Сергей Михеев.

Он отметил, что РФ должна перестать реагировать на бесконечные обвинения и вопли Соединенных Штатов, так как они все равно продолжат обвинять Москву во всех своих проблемах. После этого нужно найти и уничтожить позиции ВСУ, с которых Киев обстреливает территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

На следующем этапе нужно перенаправить тысячи беженцев с Польши на Украину. На границе этой страны с Беларусью отсутствуют дороги, поэтому мигранты могут обосноваться в лесной зоне, пытаясь прорваться на украинскую территорию. Так у ВСУ появится солидное занятие – бегать за нелегалами по лесам.