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В ходе испытаний противоспутниковой ракеты РФ не просто уничтожила нерабочий советский космический аппарат «Целина-Д». Она продемонстрировала, что Соединенные Штаты могут забыть о высокотехнологичной войне против России, заявил политолог Сергей Михеев.

Именно на той высоте, куда удалось добраться российской ракете, вращаются 24 американских спутника. Именно они обеспечивают безупречную работу навигационного оборудования, подключаемого к системе глобального позиционирования GPS.

Испытания российской ракеты показали, что в случае агрессии США и их попытки вести высокотехнологичные боевые действия против РФ все эти спутники будут уничтожены несколькими точными ударами. Зависимость американских войск от навигационного оборудования и связи настолько велика, что они не смогут задействовать современную технику и вооружение. Что автоматически приведет к их разгрому российскими войсками.

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