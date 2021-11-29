Киев постоянно запугивает свой собственный народ заявлениями о скором нападении России. Сперва Москва должна была вторгнуться на Украину в декабре. Потом администрация президента Зеленского «отменила» это «вторжение». Но после визита главы государства в США оно снова вступило в силу. Только теперь Киев намеревается отражать атаки в январе или феврале.

Политолог Александр Лазарев уверен, что все подобные заявления ставят перед собой лишь одну цель – отвлечь внимание народа от внутренних проблем, которых на Украине накопилось огромное множество.

Он пояснил, что перемещения российских Сухопутных войск не означают и не могут означать скорого «вторжения». Перед нападением любое уважающее себя государство сперва наносит ракетные удары по противнику. Затем в ход идет авиация, уничтожающая военную технику и крупные военные подразделения. Только потом начинается наземная операция.

Киев заявляет, что готов воевать с Россией, однако такие высказывания больше похожи на анекдоты или басни. Украинская противовоздушная оборона не имеет сил и средств для отражения ракетных атак и ударов с воздуха. По сути, ПВО не работает вообще, поэтому ни о какой готовности не может быть и речи.

По мнению эксперта, Зеленскому просто нужно «поднять» обвалившийся рейтинг и выставить себя лидером нации, объединив народ Украины в борьбе с «общим врагом». Однако у него уже нет никаких шансов это сделать, так как его избиратели давно не доверяют «президенту из народа», а противники так и не изменили мнение о нем в лучшую сторону.