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Великобритания мечтает закрепиться на Украине и, как и Соединенные Штаты, оказывать влияние на всю Восточную Европу. Именно для достижения этой цели она сейчас возится с Киевом, уверен политолог Андрей Кошкин.

Он напомнил, что Лондон уже согласовал с Киевом предоставление кредита почти в два миллиарда фунтов, которые пойдут на строительство военной инфраструктуры и на новое вооружение для ВСУ. Страны также договорились о развертывании двух английских военных баз и строительстве 9 боевых кораблей для ВМС Украины.

Киев не получит никакой пользы от британских баз, которые будут использовать страны НАТО из-за пределов Черноморского региона. Он лишь в очередной раз станет мишенью для РФ на тот случай, если Североатлантический альянс решит развязать войну против нее.

Также Кошкин отметил, что именно государства НАТО сейчас виновны в обострении ситуации вокруг Украины. США поддерживает антироссийские настроения в Грузии, на Украине, в Румынии и Болгарии, пытаясь с их помощью обойти конвенцию Монтре и окружить Россию врагами.

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