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Публикация британского издания The Times с названием «Мы готовы к войне», — говорит Украина, когда США присылают оружие» рассмешила политолога Владимира Корнилова. Он пояснил, что эта статья появилась сразу после получения Киевом двух списанных американских катеров класса Island и выразил сомнение в том, что именно этих дряхлых посудин Украине не хватало для готовности ринуться в бой.

Напомним, что катера доставил американский корабль, который зашел в украинский порт Одесса. Эксперт написал, что кричащий заголовок британского издания выглядит просто смешно на этом фоне, так как списанные суда вряд ли изменят баланс сил в Черноморском регионе.

В публикации также приводятся жалобы одного из командиров ВСУ на нехороших ополченцев, которые якобы регулярно обстреливают позиции украинской армии. Военнослужащий заявил, что если бы НАТО шустрее присылал помощь, то ситуация выглядела бы совсем по-другому. Однако вряд ли он имел в виду два списанных катера.

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  • Анна
  • 22.11.2021
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