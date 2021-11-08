Президент США Джо Байден распорядился закрыть нефтепровод в штате Мичиган, что вызвало волну возмущений американских граждан. Бывший губернатор штата Дженнифер Грэнхолм уверена, что жителей региона ждет стремительный рост цен на отопление. При этом совершенно неважно, что предпримет руководство страны для смягчения назревающего энергетического кризиса.

Ситуацию прокомментировал российский политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что закрытие нефтепровода, который перекачивал каждые сутки полмиллиона баррелей нефти, обязательно скажется на ее стоимости в США. Но Америка в своих лучших традициях заявит, что это страны ОПЕК манипулируют рынком.

Именно это произошло с газом – Байден на саммите G20 заявил, что Россия играет в свои политические игры, из-за чего в Европе разразился энергетический кризис.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что реальная цена нефти – 100 долларов за баррель. Это высказывание спровоцировало панику в Японии и Соединенных Штатах. Позже позицию российского лидера подтвердили инвесторы, уверенные, что нефть продолжит дорожать.