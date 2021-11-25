Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Заявления Запада о нападении России на Украину не имеют под собой ни единого основания, уверен политолог Яков Кедми. Он объяснил, почему Москве совершенно не нужно начинать наступление на соседнее государство.

Запад мотивирует свои «прогнозы» желанием России «вырвать Украину» из западной политической орбиты. Однако это не имеет никакого смысла. Если Запад начнет войну против РФ, то Киев в любом случае не будет сохранять нейтралитет. И утратит государственность спустя несколько часов после начала боевых действий. При этом неважно, будет он на западной или еще на какой-то орбите.

По мнению политолога, Украина раздувает слухи о грядущей «российской агрессии» по вполне понятным причинам. Президент Зеленский стремительно теряет рейтинг, страна утопает в море внутренних проблем, поэтому нужно хоть как-то отвлекать от них население.

Для Запада обвинения в адрес России стали чем-то вроде наркотика, с которого он никак не может «спрыгнуть». Не проходит и дня, чтобы в СМИ не появилось какого-то прогноза о новых «злодеяниях» РФ. Если же фантазия журналистов исчерпывается, они находят какие-то старые сплетни и переделывают их на новый лад.

Кедми отметил, что России не нужно вводить на Украину танки или пехоту, чтобы «захватить» страну. Решить проблемы, исходящие из Киева, Москва может и без этого. У нее имеются силы и средства, чтобы превратить то, что называется украинской армией, в пыль, не переходя границ.

Вам может понравиться

Forbes: Российские беспилотники с комплексами РЭБ “заглушат” украинскую армию

Американское издание Forbes разработало для России новый сценарий «вторжения на Украину». По мнению авторов публикации, Москва сначала задействует свои многочисленные комплексы радиоэлектронной борьбы, чтобы «заглушить» ВСУ, а затем проведет массированную

Капитан I ранга Дандыкин: Тихоокеанский флот РФ даже не заметит на своем пути австралийские подлодки

России не стоит опасаться подводных лодок, которые Соединенные Штаты намереваются передать Австралии по соглашению о создании военно-политического блока AUKUS. В распоряжении РФ имеются собственные субмарины, которые способны обеспечить господство РФ

Турция тайно снабжает Украину дополнительными БПЛА Bayraktar TB2

Турция вновь отправляет на Украину беспилотные аппараты Bayraktar TB2, причем делает это тайно, не желая портить отношения с Россией, сообщил портал Avia.Pro. Воспользовавшись мониторинговыми сервисами, авторы публикации отследили один из
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 ноября – небольшой дождь, до 4 °C | город Мытищи: погода, 25 ноября – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 ноября – снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 ноября – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 25 ноября – ясно, до 1 °C | Подольск: погода, 25 ноября – облачно с прояснениями, до 1 °C | Армавир: погода, 25 ноября – ясно, до 5 °C |