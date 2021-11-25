Заявления Запада о нападении России на Украину не имеют под собой ни единого основания, уверен политолог Яков Кедми. Он объяснил, почему Москве совершенно не нужно начинать наступление на соседнее государство.

Запад мотивирует свои «прогнозы» желанием России «вырвать Украину» из западной политической орбиты. Однако это не имеет никакого смысла. Если Запад начнет войну против РФ, то Киев в любом случае не будет сохранять нейтралитет. И утратит государственность спустя несколько часов после начала боевых действий. При этом неважно, будет он на западной или еще на какой-то орбите.

По мнению политолога, Украина раздувает слухи о грядущей «российской агрессии» по вполне понятным причинам. Президент Зеленский стремительно теряет рейтинг, страна утопает в море внутренних проблем, поэтому нужно хоть как-то отвлекать от них население.

Для Запада обвинения в адрес России стали чем-то вроде наркотика, с которого он никак не может «спрыгнуть». Не проходит и дня, чтобы в СМИ не появилось какого-то прогноза о новых «злодеяниях» РФ. Если же фантазия журналистов исчерпывается, они находят какие-то старые сплетни и переделывают их на новый лад.

Кедми отметил, что России не нужно вводить на Украину танки или пехоту, чтобы «захватить» страну. Решить проблемы, исходящие из Киева, Москва может и без этого. У нее имеются силы и средства, чтобы превратить то, что называется украинской армией, в пыль, не переходя границ.