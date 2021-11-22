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Соединенные Штаты очень нервно и резко отреагировали на испытания противоспутниковой ракеты РФ. Они пытаются заблокировать дальнейшие испытания, призывая на помощь международное сообщество. Однако сделать этого они не смогут, уверен политолог Дмитрий Дробницкий.

Он напомнил, что США сразу после испытаний заявили, что обломки сбитого ракетой советского еще спутника «Целина-Д» угрожают международной космической станции. Однако это откровенная ложь. Вашингтон боится за свои космические челноки X-37, которые могут нести ядерные боезаряды для атаки на РФ непосредственно из космоса.

По словам политолога, спутник «Целина-Д» по своим габаритам очень похож на X-37B и находился на той же высоте. Именно поэтому американские политики взвыли на весь мир из-за его уничтожения. Они знают, что в руках РФ имеется ракета, способная сбивать их челноки.

США были уверены, что X-37B обеспечивает превосходство в космосе. Аппарат способен подниматься на высоту до 750 километров и до российских испытаний он был неуязвимым для любых наземных систем. А теперь выяснилось, что его можно легко уничтожить с помощью ракеты. Именно этот факт вызвал недовольство Вашингтона.

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  • 21.11.2021
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