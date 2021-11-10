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Захват ВСУ села Старомарьевки в серой зоне Донбасса показал, что самопровозглашенные ЛНР и ДНР сегодня абсолютно беззащитны. Украина творит в регионе, что ей взбредет в голову, стреляет из запрещенной Минскими соглашениями и режимом прекращения огня артиллерии, а Народная милиция фактически ничего сделать не может.

Так описал ситуацию военный эксперт Богдан Безпалько. Он отметил, что исправить ее может только Россия, в распоряжении которой имеется достаточно рычагов для давления на Киев. Она способна признать независимость республик Донбасса либо вмешаться в конфликт, оказав ДНР и ЛНР реальную военную помощь.

Однако Москва, по мнению Безпалько, сейчас не будет втягиваться в боевые действия в регионе. Она встанет на защиту жителей Донбасса, среди которых много граждан с российскими паспортами, лишь в случае полномасштабного наступления ВСУ. Вероятность таких действий Киева весьма высока, так как рейтинг доверия к президенту Зеленскому стремительно снижается и необходима очередная встряска, чтобы замедлить его падение.

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