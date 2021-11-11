читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Избежать международного конфликта на Донбассе уже не получится, уверен политолог Андрей Раевский. Локальное столкновение в регионе быстро перерастет в крупное побоище, так как НАТО собирается оправдывать свое существование.

В своей публикации в издании The Saker эксперт отмечает, что основными участниками конфликта станут ЕС, Великобритания, Украина и Соединенные Штаты. Все они приложат значительные усилия, чтобы втянуть в войну и Россию.

Для киевских властей война является хорошим способом отвлечь граждан от тяжелейшей ситуации в экономике. Руководство страны разграбит ее до основания а затем заявит, что во всем виновата Москва, что случалось неоднократно.

По мнению политолога, Россия отлично понимает, что происходит на Украине и предпринимает все возможные меры, чтобы избежать вооруженного столкновения.

Вам может понравиться

Popular Mechanics: Пентагон оснастит истребители F-35A ядерными бомбами для удара по России

Пентагон определился с оружием против России, пишет американское издание Popular Mechanics. Эксперты поясняют, что речь идет о тактических ядерных боезарядах B61-12, которые будут сбрасываться с истребителей F-35A. Мощность этих бомб

Стратегические бомбардировщики с ядерными ракетами приблизились на 100 км к границам России

Активность НАТО у границ России становится чрезвычайно опасной, пишет портал Avia.Pro. Журналисты напоминают, что на днях всего в ста километрах от рубежей страны появились стратегические бомбардировщики ВВС США, которые несли

Правозащитник Коцаба: США и Украина хотят унизить Германию и Францию и спровоцировать России

Соединенные Штаты намерены доказать Франции и Германии полную бессмысленность «нормандского формата» и унизить их перед всем миром. Также в сотрудничестве с Украиной Вашингтон хочет спровоцировать России и атаковать ее новыми
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 ноября – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 11 ноября – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 ноября – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | Королев: погода, 11 ноября – ясно, до 2 °C | Подольск: погода, 11 ноября – переменная облачность, до 2 °C | Армавир: погода, 11 ноября – небольшая облачность, до 5 °C |