Избежать международного конфликта на Донбассе уже не получится, уверен политолог Андрей Раевский. Локальное столкновение в регионе быстро перерастет в крупное побоище, так как НАТО собирается оправдывать свое существование.

В своей публикации в издании The Saker эксперт отмечает, что основными участниками конфликта станут ЕС, Великобритания, Украина и Соединенные Штаты. Все они приложат значительные усилия, чтобы втянуть в войну и Россию.

Для киевских властей война является хорошим способом отвлечь граждан от тяжелейшей ситуации в экономике. Руководство страны разграбит ее до основания а затем заявит, что во всем виновата Москва, что случалось неоднократно.

По мнению политолога, Россия отлично понимает, что происходит на Украине и предпринимает все возможные меры, чтобы избежать вооруженного столкновения.