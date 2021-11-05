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Глава ООН разбрасывается бездоказательными обвинениями в адрес Центральноафриканской Республики, заявил аналитик Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Речь идет о вторжении миротворцев МИНУСКА (миссия ООН в ЦАР) на территорию резиденции президента африканской республики. «Голубые каски» пытались незаконно вести съемку территории, а после предупредительных выстрелов охраны дворца, бежали на автобусе к собственной базе. При этом по их вине погиб ребенок – девочка попала под колеса.

Однако международная организация объявила, что пострадали именно ее сотрудники. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш попытался переложить вину за трагедию на гвардейцев, защищавших президентский дворец. В заявлении ООН утверждается, будто именно военнослужащие ЦАР напали на транспорт МИНУСКА.

Владимир Брутер раскритиковал такой предвзятый подход.

Гутерреш, как и все западные начальники, очень любит во всех подобных случаях сначала объявлять выгодное для него решение, а потом говорить о необходимости проведения расследования, результатом которого должен стать озвученный им ранее результат. И, если руководству ООН не нравится официальная версия властей африканской страны, оно может прекратить с ним сотрудничество», – объяснил Брутер.

Аналитик уверен, что бездоказательные обвинения со стороны генсека ООН недопустимы.

Если он хочет в чем-то обвинить военнослужащих ЦАР, он должен это делать с соответствующим набором документов и после проведения расследования центральноафриканских властей с участием представителей международной организации. Он не может делать выводы просто потому, что ему так захотелось. Обвиняешь — предоставь доказательства.

Население, а также власти ЦАР уверены, что ООН необходимо вывести своих миротворцев из страны и привлечь к ответственности преступников из числа «голубых касок». Миссию по стабилизации обстановки в республике успешно выполняет армия республики, обученная российскими инструкторами, которых в прессе часто приписывают к «ЧВК Вагнера». Россияне в сжатые сроки подготовили местных силовиков к эффективной борьбе с радикалами.

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