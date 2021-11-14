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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко пообещал Наталье Поклонской, что её «упакуют» и отправят в Лукьяновское СИЗО.

Для этого, как он заявил, Украина сделает всё возможное. Также он назвал Поклонскую, которая ранее являлась прокурором Крыма, предательницей. Вскоре Поклонская, являющаяся сейчас послом России в Кабо-Верде, дала ответ в своём Telegram-канале.

В своей публикации Поклонская отметила, что угрозы появились после того, как ей дали квартиру за 20 лет службы в прокуратуре и органах власти. Информация об этом была опубликована в СМИ. Она рассказала, что злоумышленники могут без труда узнать её адрес и использовать эту информацию против неё. Таких, по её словам много.

Поклонская также с сарказмом отметила, что если все будут любить свою Родину, как Гончаренко, тогда все заживут по-другому. Также она поблагодарила за интерес к своей персоне.

Ранее Алексей Гончаренко заявил, что России придётся вернуть Украине все территории. В их числе он назвал и Краснодарский край.

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