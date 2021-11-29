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Наталья Поклонская, бывший российский парламентарий, а ныне посол РФ в Кабо-Верде, разместила на своей страничке в «Инстаграме» ролик, где показала, как проходит ее утро в выходной день.

На размещенных кадрах можно увидеть, как российский дипломат лежит на кровати в ночной сорочке, а потом просыпается, надевает халат и направляется в ванную комнату, чтобы почистить зубы. Затем Поклонская варит кофе и завтракает. Она также продемонстрировала подписчикам живописные виды, которые открываются с балкона ее коттеджа.

В конце видео показано, как посол играет со своим котом. В СМИ напоминают, что Поклонская была назначена послом в африканскую республику в середине октября текущего года. Позднее бывший депутат отметила, что уже давно хотела опробовать свои силы в дипломатической сфере.

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