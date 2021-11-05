Яна Фиалковская, новосибирский блогер, скончалась после хирургического вмешательства, направленного на коррекцию груди. Она получила большую популярность, когда за год похудела на шестьдесят килограммов.

Отмечается, что пластическую операцию осуществили в медучреждении, расположенном в Красноярске. При этом Фиалковская начала жаловаться на грудной имплант, поставленный ею практически сразу же после сброса веса. Пользователи отмечают, что блогер казалась крайне подавленной. Женщина отмечала, что осталась недовольна больницей, так как в ее палате отсутствовал санузел и TV.

Полина Штрауб, знакомая умершей, отметила, что у Фиалковской появились осложнения с тромбами, что и привело к ее кончине. Блогер имела более 60 000 подписчиков в «Инстаграме». Она помогала другим людям худеть, давая им советы по диетам и тренировкам.