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Российские военные подразделения в Арктике вскоре получат на вооружение двухзвенные гусеничные бронетранспортеры ДТ-БТР. В Сети появились фотографии этой боевой машины.

ДТ-БТР был разработан после ряда исследований, показавших, что для успешных действий в Арктике требуется обновление парка техники. Новая машина способна обеспечивать мощную огневую поддержку личного состава. Кроме того, она предназначена для транспортировки бойцов.

Продуманная конструкция позволяет ДТ-БТР бесперебойно работать в условиях экстремально низких температур. Также машина надежно защищает личный состав от атак противника. В ходе испытаний ее тестировали с применением напалма и бронебойных мин, однако этому оружию так и не удалось ничего сделать с бронетранспортером.

Известно, что на базе ДТ-БТР сейчас разрабатывается самоходный миномет.

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