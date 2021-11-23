Российские военные подразделения в Арктике вскоре получат на вооружение двухзвенные гусеничные бронетранспортеры ДТ-БТР. В Сети появились фотографии этой боевой машины.

ДТ-БТР был разработан после ряда исследований, показавших, что для успешных действий в Арктике требуется обновление парка техники. Новая машина способна обеспечивать мощную огневую поддержку личного состава. Кроме того, она предназначена для транспортировки бойцов.

Продуманная конструкция позволяет ДТ-БТР бесперебойно работать в условиях экстремально низких температур. Также машина надежно защищает личный состав от атак противника. В ходе испытаний ее тестировали с применением напалма и бронебойных мин, однако этому оружию так и не удалось ничего сделать с бронетранспортером.

Известно, что на базе ДТ-БТР сейчас разрабатывается самоходный миномет.