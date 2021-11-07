Российское оборонное ведомство решило оснастить подразделения разведки и части спецназначения обновленными снайперскими винтовками СВДМ.

Отмечается, что данное оружие уже было передано отрядам ЮВО. Эксперты отмечают, что СВДМ представляет собой новейшую модификацию подобного огнестрельного вооружения. Она изготовлена из высокопрочных материалов, а также обладает повышенной эргономикой и высокой точностью.

В плане своих основных технических параметров новинка значительно превосходит снайперскую винтовку Драгунова, использующуюся российскими войсками почти полстолетия. Кроме того, у СВДМ можно менять базовую компоновку, например, оснащать ее другими прицелами, глушителем и прочими модулями. Она позволит значительно повысить боевой потенциал российских разведчиков.