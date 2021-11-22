Военнослужащие армии ЦАР разгромили банду радикалов и обнаружили на их базе переносной зенитно-ракетный комплекс, сообщает Ndjoni Sango.

Власти ЦАР долгое время ведут борьбу с террористическими группировками, которые совершают нападения на мирных граждан. В конце прошлого года они объединились в «Коалицию патриотов за перемены» и совершили попытку государственного переворота. Однако правительственная армия дала боевикам решительный отпор. ВС ЦАР ранее прошли подготовку у российских инструкторов, которых в западных СМИ часто причисляют к «ЧВК Вагнера». Благодаря поддержке россиян солдаты ЦАР смогли организовать эффективное контрнаступление и вернуть страну к стабильности.

Радикалы не оставляют попыток свергнуть правительство в Банги. Многие из них после разгрома бежали в Чад, где получили поддержку. Там формируются новые банды, которых оснащают и вооружают французские спецслужбы. Париж продолжает воспринимать африканские страны как свои колонии, из которых можно бесконтрольно выкачивать ресурсы. Поэтому Франция активно препятствует сотрудничеству ЦАР с Москвой и не оставляет попыток сбросить законное правительство.