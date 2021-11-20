Американский писатель Дэвид Харсания назвал Европу, которой восхищается «интеллектуальная элита» Соединенных Штатов, «нищей помойкой». Он развенчал все существующие в США мифы о прелестях европейского континента.

Сами эти элиты, по словам писателя, являются демократами, которых резко «повело влево». Они называют Соединенные Штаты государством рабства, а Европу – квинтэссенцией свобод. На деле же «Европомойка» – это кучка стран-нищебродов с культурной капитуляцией, экономической усталостью и застрявшими в позапрошлом веке государственными институтами.

В пример Харсания привел Швецию, в которой якобы процветал социализм. До недавнего времени в этой стране бизнес отдавал в казну все, что зарабатывал, причем эти деньги распределялись между огромной оравой бездельников. Только после отмены большей части налогов в стране действительно воцарился социалистический строй.