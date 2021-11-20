читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский писатель Дэвид Харсания назвал Европу, которой восхищается «интеллектуальная элита» Соединенных Штатов, «нищей помойкой». Он развенчал все существующие в США мифы о прелестях европейского континента.

Сами эти элиты, по словам писателя, являются демократами, которых резко «повело влево». Они называют Соединенные Штаты государством рабства, а Европу – квинтэссенцией свобод. На деле же «Европомойка» – это кучка стран-нищебродов с культурной капитуляцией, экономической усталостью и застрявшими в позапрошлом веке государственными институтами.

В пример Харсания привел Швецию, в которой якобы процветал социализм. До недавнего времени в этой стране бизнес отдавал в казну все, что зарабатывал, причем эти деньги распределялись между огромной оравой бездельников. Только после отмены большей части налогов в стране действительно воцарился социалистический строй.

Вам может понравиться

WarGonzo: Живой щит из бойцов 102-й российской базы прекратил кровопролитие в Армении

Военкор Семен Пегов в своем Телеграм-канале WarGonzo рассказал, что только присутствие российских военных со 102-й базы позволил предотвратить превращение вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном в полномасштабную войну. По его

The Guardian: Американские эксперты дали неутешительный прогноз по Covid-19 на следующий год

Уровень вакцинации в Соединенных Штатах составляет менее 60 процентов, поэтому к весне количество умерших от коронавирусной инфекции достигнет 1 миллиона американцев, уверены эксперты. Они отмечают, что в Европе уже наблюдается

QR-коды могут стать в России вторыми паспортами

QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации от коронавируса могут стать в России «вторым паспортом», считают специалисты Экспертного института социальных исследований. При этом они отмечают, что необходимо обязательно учитывать международный опыт, чтобы избежать
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 ноября – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 20 ноября – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 ноября – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 ноября – переменная облачность, до -2 °C | Королев: погода, 20 ноября – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 20 ноября – небольшой дождь, до 2 °C | Армавир: погода, 20 ноября – пасмурно, до 8 °C |