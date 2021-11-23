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Актриса, певица и телеведущая Анна Калашникова призналась в том, что её обманула суррогатная мать.

Как отмечается, многие знают Анну как несостоявшуюся супругу артиста Прохора Шаляпина. Сейчас она в браке с Иваном Семеновым. 37-летняя Калашникова ранее пережила выкидыш и потому на этот раз решила воспользоваться услугами суррогатной матери. Кроме того, у неё весьма плотный график, который также мешает осуществлению её мечты. Всего, как она отметила, она хочет троих детей.

Калашникова уже отдала более трёх миллионов рублей женщине по имени Анастасия, которую они выбрали в качестве суррогатной матери. Однако женщина исчезла. По словам артистки, возникло подозрение, что она могла вынашивать своего ребёнка, а не Анны и потому её попросили сделать ДНК-тест на материнство. В итоге проведённый тест это подтвердил.

Сейчас артистка намеревается подать на Анастасию в суд.

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