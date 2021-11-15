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Исполнительница Manizha, которая представляла РФ на прошедшем в этом году «Евровидении», сообщила на своей страничке в «Инстаграме», что скоро выйдет замуж.

На опубликованном фотоснимке певица изображена вместе с женихом, лицо которого закрыто стикером. На пальце девушки при этом можно увидеть кольцо. В подписи к снимку артистка отметила, что сказала «да». В СМИ сообщают, что ее будущим мужем окажется Ладо Кватания, режиссер, придумавший концепт ее выступления на «Евровидении».

В СМИ напоминают, что финал песенного конкурса прошел в Нидерландах в конце весны. Manizha исполнила композицию «Russian Woman» на русском языке. Ей удалось занять 9-е место. После участия в данном мероприятии ее фан-база значительно выросла, причем новые поклонники у певицы появились не только в России, но и во многих других странах мира.

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  • 13.11.2021
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