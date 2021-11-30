Санкт-Петербург накрыли осадки, которые принес циклон “Бенедикт”. Город буквально утонул в снегу. В это время губернатор Александр Беглов отдыхал на художественной выставке современного анималистического искусства «Зооарт».

Смольный в очередной раз не смог справится с коммунальной ситуацией в Петербурге. Из-за сильного снегопада в городе образовались десятибалльные пробки, а на дорогах увеличилось количество аварий. Многим жителям пришлось бросить свои автомобили в снежных заносах, чтобы хоть как-то добраться до работы. Как оказалось, коммунальщики вывели слишком мало снегоуборночной техники.

В то время, как петербуржцы были вынуждены самостоятельно преодолевать стихийное бедствие, Беглов спокойно наслаждался выставкой домашних животных в Смольном. Такое равнодушное поведение губернатора возмутило горожан.

Жители города возмущались и выставляли множество фотографий, демонстрирующих полное отсутствие необходимых мер со стороны коммунальщиков. Администрация города под руководством Беглова в очередной не справилась со своими обязанностями, а также оказалась абсолютно не готова к началу зимы.

Также неудачным оказался и экспериментальный проект Смольного «снежный помощник». По задумке властей, петербуржцы должны были помочь коммунальным службам убирать улицы Петербурга за 150 рублей в час. Однако горожане не оценили такой порыв администрации.