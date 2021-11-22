Дмитрий Песков, представитель Кремля, отметил, что Украина может попытаться разрешить конфликт в Донбассе с помощью силы под прикрытием Североатлантического альянса.

Согласно его словам, украинская армия может устроить провокации для оправдания заявлений Запада о том, что РФ якобы собирается вторгнуться на земли соседнего государства. Он указал на искусственное нагнетание «истерики» по данной теме, заявив, что Киев, скорее всего, желает тем самым вернуть Донбасс силовым методом.

Российский чиновник заявил, что ВСУ могут попытаться реализовать этот план в ходе очередных натовских военных маневров в черноморской акватории. Песков также отметил, что в регионе постепенно увеличивается количество военнослужащих из Великобритании и Соединенных Штатов. Он сообщил, что решить эту ситуацию можно лишь путем прекращения продвижения НАТО на восток и снабжения Украины оружием.