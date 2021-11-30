Пентагон продолжает видеть увеличение российских сил на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби. По его словам, некие комбинированные подразделения по-прежнему скапливаются «на или не на», но совсем рядом с украинскими рубежами.

Кирби призвал Москву сделать перемещения своих войск прозрачными, а также быть «более транспарентной» в отношении своих целей и планов на будущее.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в очередной раз повторил, что Россия не собиралась и не собирается на кого-либо нападать. Также на обвинения Запада ответила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что если перемещения российских войск и осуществляются, это происходит в пределах ее границ. Поэтому другие государства это интересовать не должно.