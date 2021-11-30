Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пентагон продолжает видеть увеличение российских сил на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби. По его словам, некие комбинированные подразделения по-прежнему скапливаются «на или не на», но совсем рядом с украинскими рубежами.

Кирби призвал Москву сделать перемещения своих войск прозрачными, а также быть «более транспарентной» в отношении своих целей и планов на будущее.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в очередной раз повторил, что Россия не собиралась и не собирается на кого-либо нападать. Также на обвинения Запада ответила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что если перемещения российских войск и осуществляются, это происходит в пределах ее границ. Поэтому другие государства это интересовать не должно.

Вам может понравиться

«Эти сумасшедшие русские»: Как ВС РФ умеют отвечать на провокационные учения США

Совсем недавно в ходе учений США в Черном море на эсминце USS Porter внезапно сработал сигнал тревоги. На корабле возникла легкая паника, так как по направлению к нему летел российский

Россияне считают доброту, терпение и строгость главными качествами хороших матерей

Россияне рассказали о главных качествах, которые, как они считают, должны быть у хорошей мамы. Об том сообщает издание РИА Новости со ссылкой на исследование компании «СберСтрахование жизни». Всего в опросе
  • Анна
  • 27.11.2021
  • читать 1 минуту

В Германии заявили, что Россию ждут огромные потери в случае нападения на Украину

Посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен сообщила, что Россию ожидают огромные потери, если она захочет совершить нападение на Украину. Как сообщила Фельдхузен, она не знает, есть ли у Москвы подобные
  • Анна
  • 29.11.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 ноября – снег, до -3 °C | город Мытищи: погода, 30 ноября – дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 ноября – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 ноября – пасмурно, до 0 °C | Королев: погода, 30 ноября – небольшой дождь, до 9 °C | Подольск: погода, 30 ноября – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 30 ноября – небольшой дождь, до 14 °C |