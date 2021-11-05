Согласно отчету министерства обороны США для Конгресса, опубликованному в среду, Китай обладает крупнейшими военно-морскими силами в мире, которые насчитывают 355 кораблей. Об этом сообщает официальный сайт института ВМС США USNI News, публикуя основные положения отчета. Перевод представлен изданием discover24.ru.

Ежегодный военный отчет Пентагона по Китаю отмечает, что военно-морской флот Народно-освободительной армии (НОАК) насчитывает 355 кораблей. В ближайшие четыре года КНР планирует расширить свой военный флот до 420 кораблей, а к 2030 году в составе ВМС НОАК ожидается наличие 460 кораблей.

Согласно отчету, оценка в 355 кораблей включает основные надводные корабли, подводные лодки, авианосцы, океанские десантные корабли, противоминные корабли и вспомогательные средства флота.

«В эту цифру не входят 85 вооруженных патрульных пограничных кораблей, несущих противокорабельные крылатые ракеты», – говорится в отчете.

Конгрессу также сообщается, что ВМС Китая имеют растущие амбиции действовать с более универсальными платформами и за пределами Индо-Тихоокеанского региона.

По состоянию на 2021 год ВМС НОАК в основном состоят из современных многоцелевых платформ с передовыми вооружениями и датчиками. Также делается упор на совместные операции и интеграцию с другими видами вооруженных сил в рамках НОАК. Эта модернизация согласуется с растущим акцентом КНР на морской сфере и требованиями к ВМС НОАК работать на больших расстояниях от Китая».

Согласно отчету Пентагона, уже в ближайший период времени ВМС НОАК, по всей вероятности, установят крылатые ракеты на своих новых крейсерах и эсминцах, а также на опытных атомных подводных лодках Type 093B. ВМС НОАК также могут дополнительно оснастить свои старые надводные боевые корабли и подлодки возможностями наземного нападения.

«Это позволит КНР удерживать под угрозой с моря наземные цели за пределами Индо-Тихоокеанского региона», – говорится в отчете.

Что касается подводных лодок, то в докладе предполагается, что Китай продолжит строительство и закупку обычных подводных лодок, а также будет строить новые, с баллистическими ракетами и ядерными двигателями.

«ВМС НОАК располагает шестью действующими ПЛАРБ класса Jin, которые представляют собой главное средство ядерного сдерживания морского базирования. Каждая ПЛАРБ класса Jin может нести до 12 БРПЛ JL-2. ПЛАРБ следующего поколения Type 096, строительство которой, вероятно, началось в начале 2020-х годов, по сообщениям, будет нести БРПЛ нового типа. Ожидается, что ВМС НОАК будут эксплуатировать ПЛАРБ типов 094 и 096 одновременно и могут иметь до восьми ПЛАРБ к 2030 году», – указано в отчете.

В докладе Пентагона также подсчитано, что Китай будет поддерживать численность от 65 до 70 подводных лодок в следующем десятилетии и заменять свои стареющие подлодки на более новые «почти в соотношении один к одному».

«КНР продолжает увеличивать количество обычных подводных лодок, способных запускать современные противокорабельные крылатые ракеты. В период с середины 1990-х до середины 2000-х годов ВМС НОАК закупили 12 российских подводных лодок класса «Кило», восемь из которых способны запускать противолодочные ракеты. Китайские верфи к настоящему времени поставили 13 подводных лодок класса Song (тип 039) и 17 современных дизель-электрических подводных лодок класса Yuan (тип 039A/B). Ожидается, что к 2025 году КНР произведет в общей сложности 25 и более подводных лодок класса Yuan», – говорится в отчете.