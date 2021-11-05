Минобороны США собирается заменить M2 Bradley новейшей боевой машиной пехоты, тендер на создание которой был объявлен еще три года назад. Об этом сообщили в РИА Новости.

В соответствующем конкурсе участвуют 5 производителей. Победителя выберут в первом квартале 2027 года, а ввод новой бронетехники в эксплуатацию будет осуществлен ближе к концу 2028 года. В настоящее время концерн BAE Systems может представить улучшенную версию БТР AMPV, обладающую боевым модулем с 30-миллиметровым орудием и укрепленной защитой. Она оснащена дистанционной системой управления.

Модель Griffin III подготовлена специалистами GDLS. Ее вес может варьироваться от 38 до 50 тонн. Она может вмещать в себя до 8 бойцов. На ней установлена 2-местная башня с пушкой калибра 50 мм и пусковой комплекс для использования барражирующих снарядов. В концерне Rheinmetall работают над усовершенствованным вариантом БМП KF41, получившим усиленную защиту и автоматическую пушку калибра 35 мм.