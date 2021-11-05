читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Минобороны США собирается заменить M2 Bradley новейшей боевой машиной пехоты, тендер на создание которой был объявлен еще три года назад. Об этом сообщили в РИА Новости.

В соответствующем конкурсе участвуют 5 производителей. Победителя выберут в первом квартале 2027 года, а ввод новой бронетехники в эксплуатацию будет осуществлен ближе к концу 2028 года. В настоящее время концерн BAE Systems может представить улучшенную версию БТР AMPV, обладающую боевым модулем с 30-миллиметровым орудием и укрепленной защитой. Она оснащена дистанционной системой управления.

Модель Griffin III подготовлена специалистами GDLS. Ее вес может варьироваться от 38 до 50 тонн. Она может вмещать в себя до 8 бойцов. На ней установлена 2-местная башня с пушкой калибра 50 мм и пусковой комплекс для использования барражирующих снарядов. В концерне Rheinmetall работают над усовершенствованным вариантом БМП KF41, получившим усиленную защиту и автоматическую пушку калибра 35 мм.

Вам может понравиться

В США вспомнили про российский «супертанк» Т-95

В американском информационном агентстве 19FortyFive рассказали о танке Т-95, разработанном в РФ. Чарли Гао, автор статьи, считает, что он мог стать лучшей боевой машиной на планете. В материале указывается, что

24 украинских танка Т-72 выдвинулись в сторону Горловки

Мониторинговая группа ОБСЕ зафиксировала, что в сторону населённого пункта Горловка на Донбассе выдвинулось как минимум 24 танка Т-72 ВСУ. Об этом сообщает издание avia.pro. Как сообщается, по сведениям на 31
  • Анна
  • 02.11.2021
  • читать 1 минуту

Daily Signal: Россия крупно инвестирует в Арктику, оставляя Америку далеко позади

Россия уже вложила значительные средства в свой арктический регион, в то время как США еще слабо осознают свой статус «арктической державы». Такую оценку дают эксперты издания Daily Signal, созданного влиятельным
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C | город Мытищи: погода, 5 ноября – пасмурно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 ноября – переменная облачность, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 ноября – небольшая облачность, до 8 °C | Королев: погода, 5 ноября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 5 ноября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Армавир: погода, 5 ноября – пасмурно, до 17 °C |