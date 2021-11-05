Пентагону понадобилась новая боевая машина пехоты, которая должна заменить используемую сейчас M2 Bradley. Три года назад Минобороны объявило тендер, заявки на который подали 5 производителей.

Самым внушительным является проект от BAE Systems. Эта компания модернизировала БТР Armored Multi-Purpose Vehicle, оснастив его более надежной защитой, а также современной электроникой. Для последней разработана открытая архитектура, обеспечивающая совместимость практически с любым современным оборудованием.

Инновационный продукт предложила и компания Point Blank Enterprises, которая пока держит характеристики своей БМП в строгой тайне.

Другие претенденты – это производители GDLS с БМП Griffin3, Oshkosh Defense с переделкой бронемашины AS-21 и Rheinmetall с модернизированной KF41 Lynx. Кто из них победит, станет известно в 2027 году.