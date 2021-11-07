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В информационном агентстве «Синьхуа» отмечают, что в результате начавшегося в ночь на 7 ноября сильного снегопада северные регионы Китая и Пекин оказались засыпанными снегом.

Отмечается, что в ряде провинций, находящихся на севере страны (например, в Шаньси и Ляонин), температура воздуха снизилась до -3 градусов Цельсия. Местные власти советуют людям не покидать дома без острой на то необходимости и не осуществлять дальние поездки. На железнодорожных путях и автомобильных трассах будут организованы проверки.

В указанных районах также будет усилено наблюдение за состоянием энергетических сетей и телекоммуникаций. Во многих северных провинциях уже ввели «оранжевый» уровень опасности. В некоторых местах слой снега достигает 30 сантиметров. В будущем ситуация может ухудшиться.

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