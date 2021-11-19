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Африканское издание Radio Lengo Songo назвало Францию главной угрозой мирному населению Центральноафриканской Республики. По мнению журналистов, Париж планирует снова развязать гражданскую войну в ЦАР и для этого навербовал боевиков в соседнем Чаде.

Париж долгое время эксплуатировал ресурсы африканской республики, используя для этого подконтрольных политиков. Не устраивавших Францию лидеров легко смещали в результате переворотов, а военно-политические группировки использовались для давления на правительство и прикрытия расхищения страны.

Однако в 2020 году ситуация резко изменилась. При попытке сбросить очередное правительство, заговорищки, поддержанные Францией, столкнулись с современной армией, обученной российскими инструкторами, которых часто относят к «ЧВК Вагнера». Россияне организовали африканцев для отпора противнику, и те быстро освободили от боевиков крупные территории. Боевикам пришлось бежать в соседний Чад. Там под патронажем Франции вновь начались попытки организовать вторжение и все же скинуть правительство, избранное народом.

«Власти нашей страны устали это терпеть. Все проблемы ЦАР от действий Парижа. Из-за него мы страдаем от экономического кризиса. Также Елисейский дворец виновен в дезинформационной кампании, которая создана, чтобы разрушить страну изнутри» – отмечают журналисты.

Стоит отметить, что граждане ЦАР постоянно подвергаются нападением террористов. Как сообщают африканские СМИ, украденные у них деньги отправляются в Чад для финансирования наемников.

Корреспонденты считают, что правительство африканской страны должно более жестко подходить к взаимодействию с Францией. Африканцем следует сплотиться и не позволить Франции помыкать собой.

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