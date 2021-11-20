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Несколько последних недель в ЕС прошли в опасении, что совсем скоро вспыхнет большая война. В связи с этим издание Ouest-France назвало три региона на континенте, где действительно могут начаться крупномасштабные боевые действия.

Политолог Фабьен Казенав, публикацию которого представляет информационное агентство «РИА Новости», называет одной из главных «пороховых бочек» Украину. Если Киев атакует самопровозглашенные ЛНР и ДНР, Россия заступится за республики и последствия будут плачевными. Москва одержит победу и создаст еще одну буферную зону, которая может протянуться до Одессы и Заднестровья.

Вторая «пороховая бочка» – это Беларусь, на границе которой возник миграционный кризис. Польша уже стягивает войска к своим рубежам, заявления становятся все радикальнее, что может вылиться в серьезный конфликт с участием Литвы и Латвии.

Кроме того, война может разразиться и на территории Боснии и Герцеговины. В Федерации БиГ и республике Сербской зреют националистические настроения, которые рано или поздно могут привести к нарушению хрупкого мира, установленного Дейтонскими соглашениями в 1995 году.

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