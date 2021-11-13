Заявления главы Минобороны Греции Никоса Панайотопулоса, имеющие явный антироссийский подтекст, смотрятся по меньшей мере странно, заявил экс-дипломат Леонид Хризантопулос. Посол в отставке не скрывает своего удивления, так как негативные высказывания в адрес России прозвучали перед визитом в Москву греческого премьера Кириакоса Мицотакиса.

Хризантопулос напомнил министру, что Запад уже один раз обманул Россию и весь мир Соединенные Штаты убедили президента СССР Михаила Горбачева, что НАТО не будет расширяться на восток, если Москва даст добро на объединение Восточной и Западной Германии.

Но это обещание сдержано не было. Вашингтон не только расширил Альянс, но и на протяжении 30 лет заливал планету кровью. Сейчас агрессором тоже является НАТО, а не Россия. Москва никого не окружает и не провоцирует, а вот Альянс все ближе подбирается к ее границам.

Напомним, что Панайотопулос заявил о необходимости готовиться к «длительной борьбе с Россией» и отреагировать на ее «агрессивные действия».