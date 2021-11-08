Украинские военные выложили в Сеть видеозапись, на котором дрон «Байрактар ТБ2» издевается над ополченцами Донбасса. На ролике видно, как представители Народной милиции встречают БПЛА градом камней, но не попадают по цели.

Беспилотник пролетает практически над головами двух ополченцев, которые предпринимают попытку попасть по нему камнем. Однако сделать этого не удается. В подписи к ролику автор написал, что у защитников Донбасса наблюдаются традиционные проблемы с меткостью.

Ролик прокомментировали и пользователи Телеграм-канала «Последний блокпост»:

«А где это их хваленое ПВО, которое готово хоть сейчас сбить “Байрактар”?» – написал один из комментаторов.

Напомним, что Киев уже задействовал беспилотный аппарат «Байрактар» на Донбассе. Представители Украины уверены, что применение этих дронов не нарушает Минские соглашения. Также они намерены увеличить количество атак. Российские эксперты заявляют, что это серьезная угроза, так как в распоряжении защитников ДНР и ЛНР нет комплексов ПВО, способных уничтожать турецкие БПЛА.