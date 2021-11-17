102-я военная база России в армянском городе Гюмри поднята по тревоге и переведена в режим повышенной боевой готовности, рассказал ереванский оппозиционер Мика Бадалян, возглавляющий движение «Азатагрум» – (в переводе с армянского – «Освобождение»).

Политик не стал раскрывать подробностей и сообщать, как именно могут действовать российские военные в случае начала полномасштабной войны.

Напомним, что во вторник сперва Азербайджан заявил о нападении армянских войск на посты в Лачинском и Кельбаджарском районах. После этого Армения сообщила, что действовала в ответ на агрессию Баку в восточной части страны.

Ереван собирается обратиться к России, чтобы получить помощь в сохранении своей территориальной целостности. Власти Армении намерены апеллировать к договору о дружбе, которые был подписан президентами Левоном Тер-Петросяном и Борисом Ельциным в 1997 году.