На новостном портале «Авиа.про» отметили, что ополченцы ДНР смогли отбить сразу три попытки вторжения украинских вооруженных сил, вынудив их отойти на километр.

Журналисты отмечают, что данный инцидент произошел на южном направлении района боевых столкновений. Войска Украины совершили внезапную атаку на Новую Марьевку, однако силы ополчения смогли вовремя обнаружить противника и отбить его нападение. Впоследствии украинцам пришлось отступить к окрестностям Старомарьевки.

Указывается, что вначале украинские военные нанесли удар по населенному пункту из артиллерийских установок, а уже потом попытались взять его штурмом. В рамках данной атаки были впервые применены ПТРК Javelin, произведенные в США, но это все равно не помогло ВСУ взять под контроль поселение.