Оксфордский университет опубликовал сообщение, что ищет добровольцев, которым предстоит испытывать вакцину против вируса Эбола.

Как указывается, требуется 26 совершеннолетних человек, которых специалисты признают здоровыми. Им будет поставлена одна доза препарата ChAdOx1 biEBOV. Затем в течение полугода добровольцам необходимо будет посещать специалистов для контроля за их состоянием.

Итоги исследования будут готовы во втором квартале 2022 года.

Вакцина была разработана на основе вируса ChAdOx1. Данный вирус, как было заявлено, является ослабленным и генетически изменённым вариантом вируса простуды. Как сообщают специалисты, вакцина создавалась для противостояния двум видами вируса, из-за которых произошли практически все вспышки вируса Эбола и последующие смерти.

Недавно учёные предложили новый способ для лечения ВИЧ. Он основан на удалении сиаловой кислоты с поверхности ВИЧ-клеток.