Превосходство России в Черном море держится лишь на конвенции Монтре. Если придумать способ обойти этот документ, США смогут быстро вытеснить РФ из акватории, уверен американский офицер Брайан Харрингтон.

Он заявил, что если все государства Черноморского региона объединятся против России, они смогут найти способ обойти конвенцию. Тогда американские корабли смогут беспрепятственно заходить в Черное море и получат преимущество над РФ,

Харрингтон отметил, что Россия нарушает правила «свободного судоходства» в международных водах, но забыл добавить, что придумали их США, не особо с кем-то советуясь. По словам военного, корабли и самолеты РФ постоянно выходят на перехваты и сопровождения. Кроме того, у Москвы есть ракетные комплексы «Бастион» и крылатые боезаряды «Калибр», которые обеспечивают ей превосходство над любым противником.

Чтобы нивелировать достоинства этого оружия, США должны проводить в Черном море учения со своими крылатыми ракетами и новейшим высокотехнологичным оружием, которое позволит поставить Россию на место, заявил бравый офицер.