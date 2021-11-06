Алексей Резников, новый руководитель украинского оборонного ведомства, отметил, что страна не нарушила минские договоренности, когда применила БПЛА «Байрактар» на территории Донбасса.

Министр посоветовал внимательней изучить текст соответствующего документа, где указан запрет на применение беспилотников. Он сообщил, что в нем имеется одно важное слово, про которое иногда забывают даже западные партнеры страны: «иностранных». Таким образом, это РФ нельзя применять свои дроны над Донбассом, а Киев может посылать украинские беспилотные летательные аппараты на свою территорию.

Ранее появилась информация о том, что ВСУ атаковали позиции ополченцев с применением Bayraktar TB2, произведенных в Турции. В рамках данной атаки была уничтожена одна гаубица. Андреа Зассе, представитель немецкого МИД, осудил Киев за применение БПЛА в регионе.