Новая правящая коалиция Германии, в которую вошли Социал-демократическая партия, «Зеленые» и Свободная демократическая партия, заявили о готовности к диалогу с Россией, а также об участии в урегулировании конфликта на Донбассе.

В коалиционном соглашении говорится, что Россия – важный игрок на международной арене, поэтому новые власти ФРГ будут стремиться к налаживанию стабильных отношений с ней.

Также в документе высказывается требование немедленно прекратить дестабилизацию на Донбассе и «незаконную аннексию Крыма», выполнить все условия Минских соглашений. Только так можно достичь разрешения конфликтов, которые длятся уже 8 лет, и снятия санкций.

В соглашении также говорится о помощи Украине «восстановить территориальную целостность».