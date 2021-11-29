Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Третья мировая войны уже стоит на пороге и стучится в дверь Европы, заявила норвежский эксперт в области обороны Карен-Анна Эгген. Она отметила, что сразу целый ряд государств устал от попыток урегулировать сложившуюся ситуацию политическим путем и намерен перейти к военному методу решения проблем.

Эгген напомнила, что киевские власти постоянно говорят о грядущей войне. Они заявляют, что в начале следующего года «Россия нападет» на Украину сразу с пяти направлений и будет проводить атаки с моря и воздуха.

Кроме того, Североатлантические альянс намеренно дразнит Москву, проводя регулярные военные маневры у ее границ. Это не добавляет стабильности в ситуацию, а делает ее еще более напряженной.

По мнению Эгген, заявления о войне могут быть способом давления на США и НАТО, которым следовало бы оставить Украину в покое. Однако в любом случае Запад боится вооруженного столкновения, которое совсем скоро может начаться на границах Польши и Украины.

Вам может понравиться

В Bloomberg не верят сообщениям о “российском вторжении” на Украину

Журналисты издания Bloomberg заявили, что уже не верят в агрессивные намерения России. По их словам, Москва перемещает войска к границам Украины исключительно для обеспечения национальной безопасности и защиты от неадекватного

Sohu: Британский истребитель F-35 упал в Средиземное море при попытке перехватить российский Су-30

Эксперты китайского издания Sohu выдвинули свою версию крушения истребителя F-35 c авианосца Королевских ВМС Великобритании Queen Elizabeth. Они считают, что самолет предпринял неудачную попытку перехватить российский Су-30. Авторы публикации в

Политолог Джангиров: Россия может решить судьбу Украины на переговорах с Германией и США

До тех пор, пока Украина не примет решение о крупномасштабной наступательной операции на Донбассе, бояться России ей нечего. РФ может вступиться за самопровозглашенные ЛНР и ДНР, но нападать, чтобы захватить
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 ноября – пасмурно, до -5 °C | город Мытищи: погода, 29 ноября – пасмурно, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 ноября – небольшая облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 ноября – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев: погода, 29 ноября – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 29 ноября – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 29 ноября – облачно с прояснениями, до 16 °C |