Третья мировая войны уже стоит на пороге и стучится в дверь Европы, заявила норвежский эксперт в области обороны Карен-Анна Эгген. Она отметила, что сразу целый ряд государств устал от попыток урегулировать сложившуюся ситуацию политическим путем и намерен перейти к военному методу решения проблем.

Эгген напомнила, что киевские власти постоянно говорят о грядущей войне. Они заявляют, что в начале следующего года «Россия нападет» на Украину сразу с пяти направлений и будет проводить атаки с моря и воздуха.

Кроме того, Североатлантические альянс намеренно дразнит Москву, проводя регулярные военные маневры у ее границ. Это не добавляет стабильности в ситуацию, а делает ее еще более напряженной.

По мнению Эгген, заявления о войне могут быть способом давления на США и НАТО, которым следовало бы оставить Украину в покое. Однако в любом случае Запад боится вооруженного столкновения, которое совсем скоро может начаться на границах Польши и Украины.