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Авторы издания The National Interest назвали российский истребитель Су-27 одним из лучших таких самолетов в мире, а также рассказали о трюке с американским разведчиком RC-135.

Инцидент произошел над Балтийским морем неподалеку от Калининграда. Самолет ВВС США намеревался сканировать радиоэлектронные сигналы российских боевых систем, однако практически сразу на его перехват вылетели два истребителя Су-27.

Оба самолета быстро достигли американского шпиона и начали его сопровождение подальше от российской границы. При этом один из истребителей внезапно совершил маневр, который нагнал страху на пилота воздушной машины ВВС США. Та резко ушла от преследования в сторону, да так резво, что случайно вторглась в воздушное пространство Швеции.

Эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», отмечают, что Су-27 практически всегда используются для перехватов иностранных воздушных судов. Они быстры и маневренны, поэтому американские пилоты отлично знают, что связываться с ними не стоит.

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