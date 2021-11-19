читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В The National Interest отметили, что Североатлантическому альянсу и Соединенным Штатам не известны возможности разрабатываемой в РФ ЗРК С-550, поэтому они не знают, как реагировать на него.

Авторы материала отмечают, что новинка будет обладать большей эффективностью, чем существующие С-400 и С-500, а также смогут превзойти использующиеся американскими военными системы защиты Aegis и THAAD. Информация о новых ракетных установках была опубликована после сообщений о поступлении на вооружение первых комплексов «Прометей». Предполагается, что российские военные получат первые С-550 уже через 4 года.

Указывается, что новые ЗРК можно будет использовать для уничтожения МБР и космических аппаратов. В статье также сослались на слова Сергея Чемезова, главы «Ростеха», заявившего, что С-550 обладает значительно улучшенными техническими параметрами. Однако неизвестно, с чем именно он сравнивал его характеристики – с С-500 или С-400.

Вам может понравиться

В СБУ подтвердили задержание военнослужащего ЛНР

Представители СБУ решили подтвердить информацию о том, что силам контрразведки удалось задержать военного ЛНР на прифронтовой линии в Донбассе. На портале ведомства указывается, что ополченцу уже предъявили обвинения по двум

Чехия вводит ограничения для невакцинированных и не болевших коронавирусом

Андрей Бабиш, глава правительства Чехии, в рамках недавнего телеэфира заявил, что в стране вводятся ограничения для жителей, которые не привились или не переболели SARS-CoV-2. Согласно его словам, начиная с 22

Military Watch: Двигатель на российском истребителе-невидимке Checkmate может оказаться мощнее ожидаемого

Обнародованные новые масштабные изображения истребителя Checkmate рядом с Су-57 показали, что этот самолет значительно крупнее ожидаемого. В связи с этим военные аналитики Military Watch рассмотрели варианты на будущее для его
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 ноября – переменная облачность, до 3 °C | город Мытищи: погода, 19 ноября – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 ноября – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 ноября – снег, до 4 °C | Королев: погода, 19 ноября – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 19 ноября – пасмурно, до 2 °C | Армавир: погода, 19 ноября – пасмурно, до 8 °C |