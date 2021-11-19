В The National Interest отметили, что Североатлантическому альянсу и Соединенным Штатам не известны возможности разрабатываемой в РФ ЗРК С-550, поэтому они не знают, как реагировать на него.

Авторы материала отмечают, что новинка будет обладать большей эффективностью, чем существующие С-400 и С-500, а также смогут превзойти использующиеся американскими военными системы защиты Aegis и THAAD. Информация о новых ракетных установках была опубликована после сообщений о поступлении на вооружение первых комплексов «Прометей». Предполагается, что российские военные получат первые С-550 уже через 4 года.

Указывается, что новые ЗРК можно будет использовать для уничтожения МБР и космических аппаратов. В статье также сослались на слова Сергея Чемезова, главы «Ростеха», заявившего, что С-550 обладает значительно улучшенными техническими параметрами. Однако неизвестно, с чем именно он сравнивал его характеристики – с С-500 или С-400.