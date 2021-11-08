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Военный эксперт американского издания The National Interest Кайл Мизоками внес российские подводные лодки проекта «Акула» в список самого страшного оружия в истории человечества.

Он пояснил, что эти субмарины вооружены 20 баллистическими ракетами, способными одновременно атаковать 200 целей. При этом они могут запускать боезаряды с большой дистанции, полностью исключая нанесение ответного удара.

Эксперт, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», рассказал, что «Акулы» появились на свет почти сразу после разработки Соединенными Штатами подводных лодок «Огайо». Власти СССР решили, что стране необходима защита от стратегических субмарин США, в результате чего и было создано «самое страшное» оружие.

В настоящий момент в России сохранилась субмарина «Дмитрий Донской», которая после обновления продолжает нести боевое дежурство с двумя десятками ракет «Булава», кроме того, в резерве находятся подлодки «Северсталь» и «Архангельск», относящиеся к этому проекту.

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