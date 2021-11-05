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Президент РФ Владимир Путин снова напугал Запад и заставил его нервничать. На этот раз паника НАТО связана с совещаниями, которые глава государства провел с представителями оборонно-промышленного комплекса и Минобороны, пишет американское издание The National Interest.

На этих мероприятиях Путин поставил четкую задачу – вывести Россию в лидеры по разработке современных военных технологий. Для достижения этой цели нужно развивать уже имеющиеся технологии искусственного интеллекта и создавать новые.

ИИ необходим в создании беспилотных аппаратов – не только летательных, но и надводных и подводных, а также роботизированных комплексов, лазерных установок, гиперзвуковых и прочих боевых систем.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», сообщили, что РФ создает беспилотники, которые благодаря искусственному интеллекту могут работать в паре с истребителями, с кораблями и бронетехникой.

По мнению экспертов, РФ обошла США в создании новых технологий, поэтому Вашингтону пока прекращать говорить с ней с позиции силы и начинать нормальный диалог о сотрудничестве.

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