Появление на вооружении России боевой машины поддержки танков «Терминатор» сделают ее еще сильнее в военном плане. Это очень плохая новость для США, уверен американский военный эксперт Питер Сучиу.

В издании The National Interest он рассказал, что БМПТ фактически представляет собой тот же танк, только оснащенный гораздо большим количеством оружия и способным вести боевые действия в условиях высотной городской застройки. Также российские конструкторы оснастили БМПТ новейшими системами управления огнем.

«Она способна уничтожать легкие бронированные цели, танки и БМП, может действовать совместно с системами ПВО на поле боя для борьбы с вертолетами противника и низколетящими самолетами. Прозвище “Терминатор” отлично подходит для этой машины, учитывая ее боевую роль охотника», написал Сучиу.

Напомним, что БМПТ реализована на базе танка Т-72. Она оснащена двумя автоматическими пушками калибра 30 миллиметров, спаренным пулеметом ПКТМ, ракетными пусковыми установками 9М120 и двумя гранатометами.

По словам эксперта, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», РФ правильно сделала, что вернулась к этому проекту, идеально подходящему для ведения боевых действий в городе. Но вот США появление «Терминатора» в российской армии точно не порадует.