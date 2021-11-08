Если Россия такая «технически отсталая», как постоянно талдычит Запад, откуда берутся десятки желающих купить у нее оружие, задается вопросом эксперт американского издания The National Interest Питер Сучиу. Он отмечает, что РФ занимает вторую позицию по объемам продаж на рынке вооружений, уступая только Соединенным Штатам.

Автор публикации напомнил, что среди покупателей России – Турция и Саудовская Аравия, Индия и Китай. Первые три страны являются либо верными партнерами, либо участниками Североатлантического альянса. Однако за оружием они почему-то выстраиваются в очередь к Москве. Объем ее портфеля заказов достиг 50 миллиардов долларов, поэтому заявления о «технической отсталости» — это не больше, чем лукавство Запада.

Страны, которым требуется современное и относительно недорогое оружие, обращаются к России для приобретения зенитно-ракетных комплексов или истребителей. Турция приобрела у Москвы С-400 «Триумф» и собирается продолжать сотрудничество даже несмотря на размолвку с Соединенными Штатами, которым эта сделка абсолютно не понравилась.