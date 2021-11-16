Зенитные подразделения «Народного фронта освобождения Тыграя» в Эфиопии сбили вертолет Ми-35. Представители НФОТ сняли атаку на видео и разместили ролик в социальных сетях.

Турецкому изданию Anadolu о сбитом вертолете российского производства заявил один из повстанцев НФОТ Гетачью Реда. Он отметил, что инцидент произошел в Милле, где идут сражения.

Напомним, что конфликт в Эфиопии начался в прошлом году. Основанием для него послужило желание представителей Тыграя меньше зависеть от центральных властей. Первое время повстанцы имели превосходство над правительственными силами, однако сейчас ситуация изменилась не в их пользу. Сейчас центральные власти поддерживают спецподразделения Афара и ополчение Амхары, поэтому им удалось отбить ранее захваченные НФОТ населенные пункты.