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Япония смелыми заявлениями о возможности победить Россию лишь опозорила сама себя в глазах всего мира, уверены военные эксперты китайского издания NetEase. Они отмечают, что в руках РФ имеется все необходимое оружие, чтобы справиться не только с японскими, но и с американскими войсками.

В Стране восходящего солнца все чаще звучат призывы силой отобрать у Москвы Курильские острова. При этом политики полностью оторвались от реальности и уже не понимают, что говорят. Так, совсем недавно появились заявления, что Япония с легкостью победить Россию, если та не применит в ответ на нападение ядерного оружия.

Эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», отмечают, что эти высказывания только насмешили весь мир. В распоряжении РФ, помимо ядерного оружия, имеется множество других боевых систем, которые способны надежно защитить территориальную целостность страны. При этом некоторые виды оружия выделяются огромной поражающей силой и не имеют аналогов в мире, что позволит Москве справиться даже с США, не говоря уже о Японии и других мелких подпевалах Вашингтона.

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