Выгодное расположение Беларуси и мощь российских войск позволят Союзному государству эффективно обеспечить собственную безопасность. Об этом военный эксперт из Китая Чжао Луна рассказал изданию NetEase.

Автор публикации, переведенной порталом «Военное дело», напоминает, что президент Беларуси ранее заявлял о возможном создании объединенных ВС. Эксперт уверен, что Александр Лукашенко говорил на полном серьезе, так как подобный союз станет мощным противовесом НАТО.

Чжао Луна также напоминает, что Лукашенко вознамерился отправиться с визитом на Крымский полуостров, что также подтверждает серьезность его намерений. Фактически президент Беларуси признает, что Крым – это часть России. Такое признание сведет все старания Запада к нулю.

4 ноября состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором было утверждено 28 программ сотрудничества в самых разных сферах.