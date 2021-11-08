читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Выгодное расположение Беларуси и мощь российских войск позволят Союзному государству эффективно обеспечить собственную безопасность. Об этом военный эксперт из Китая Чжао Луна рассказал изданию NetEase.

Автор публикации, переведенной порталом «Военное дело», напоминает, что президент Беларуси ранее заявлял о возможном создании объединенных ВС. Эксперт уверен, что Александр Лукашенко говорил на полном серьезе, так как подобный союз станет мощным противовесом НАТО.

Чжао Луна также напоминает, что Лукашенко вознамерился отправиться с визитом на Крымский полуостров, что также подтверждает серьезность его намерений. Фактически президент Беларуси признает, что Крым – это часть России. Такое признание сведет все старания Запада к нулю.

4 ноября состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором было утверждено 28 программ сотрудничества в самых разных сферах.

Вам может понравиться

Восстановить аннулированные QR-коды на Госуслугах россиянам пообещали в течение дня

В понедельник жители всей России столкнулись с тем, что их QR-коды, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, были аннулированы. Вскоре после этого «упало» и приложение «Госуслуги». Отмечается, что сертификаты о вакцинации должны
  • Анна
  • 08.11.2021
  • читать 1 минуту

Киевский эксперт Самусь: У России нет беспилотников, способных сравниться с Bayraktar TB2

Сегодня в распоряжении России нет беспилотников, которые по характеристикам могли бы приблизиться к турецким «Байрактарам». Такое опрометчивое заявление сделал киевский эксперт Михаил Самусь. Непонятно, на чем базируется такая его уверенность,

Эксперт Литовкин: Новый российский дрон-трансформер станет для США неприятным сюрпризом

Уникальная ракета с выдвижными крыльями, разработанная в РФ – это еще один вид вооружения, не имеющий аналогов ни в одной стране мира. По сути она представляет собой беспилотный аппарат-трансформер, который
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 ноября – снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 8 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 ноября – облачно с прояснениями, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 ноября – пасмурно, до 6 °C | Королев: погода, 8 ноября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 8 ноября – небольшой дождь, до 5 °C | Армавир: погода, 8 ноября – пасмурно, до 17 °C |